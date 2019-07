Gorizia, fermati 17 migranti al confine

Prosegue l’attività di presidio al confine della Polizia di Stato. Una pattuglia mista italo-slovena ieri, lungo la fascia confinaria isontina, ha fermato 17 stranieri, entrati illegalmente in Italia. I migranti, intercettati mentre si dirigevano verso la stazione ferroviaria di Gorizia, sono di varie nazionalità: arrivano da Pakistan, Bangladesh, Afghanistan, Turchia e India.

Dalle dichiarazioni è emerso che hanno attraversato la rotta balcanica, passando per la Slovenia. Tra loro anche un minore non accompagnato di nazionalità bengalese, richiedente asilo, che è stato affidato a una struttura competente. Gli altri 16, in base all'accordo bilaterale italo-sloveno, sono stati riammessi oltre confine, nell’ambito della proficua collaborazione tra forde dell'ordine.