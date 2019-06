Gorizia, giornata di lutto cittadino

Oggi a Gorizia è stata giornata di lutto cittadino, per ricordare le tre vittime del crollo della palazzina di via XX Settembre che, all'alba di giovedì, è implosa su stessa. Bandiere a mezz'asta e serrande abbassate, in base alla sensibilità dei gestori. Il sindaco Rodolfo Ziberna, infatti, aveva indetto il lutto senza dare indicazioni precise sull'orario.

"E' un dramma che, per come si è consumato, ha scosso tutti per il suo epilogo", aveva detto il primo cittadino. "Ci stringiamo in un grande e commosso abbraccio ai famigliari delle vittime".