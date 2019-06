Gorizia, lo fermano con il registratore di cassa in mano

Nei giorni scorsi, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Gorizia hanno arrestato un giovane isontino, preso con le mani nel sacco poco dopo che aveva messo a segno un furto in un esercizio pubblico. Non era, però, l'unico colpo compiuto dal ladro seriale.

I militari erano stati allertati il 16 maggio da una chiamata al 112, partita dal bar Maitaj di via del Carso, dove era appena stato rubato il registratore di cassa, dopo aver forzato con un bastone la porta d’ingresso. Gli uomini dell'Arma hanno trovato il ragazzo a poca distanza dal locale, nascosto in uno spiazzo, con in mano la cassa e una pietra con cui cercava di aprirla. A quel punto è stato accompagnato in caserma e arrestato in flagranza per furto aggravato.

Dagli accertamenti, è emerso che il giovane aveva compiuto altri due furti nel giro di poche ore. La sera prima del fermo, infatti, aveva scassinato le macchinette per l’acquisto dei gettoni in un autolavaggio di Savogna, impossessandosi delle monete e dei gettoni, e aveva danneggiato un pick-up del proprietario e il chiosco, dove aveva rubato il fondo cassa di circa 70 euro.

Inoltre una signora goriziana, nella notte tra il 15 e il 16 maggio, aveva denunciato che nella sua auto, parcheggiata in via Montegrappa, erano stati sottratti vari effetti personali. Il ragazzo aveva rotto il finestrino: gli oggetti prelevati li aveva ancora addosso quando è stato arrestato.

Al termine delle indagini, quindi, il giovane è stato denunciato anche per questi furti e danneggiamenti. La refurtiva recuperata è stata restituita ai legittimi proprietari.