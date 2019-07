Gorizia, preso l'autore del furto in un bar del centro

La Polizia di Stato di Gorizia ha denunciato un 40enne per furto aggravato ai danni di un locale nella centralissima piazza della Vittoria. Sabato scorso, un equipaggio della Squadra Volante era intervenuto al Caffè Vittoria su richiesta di una dipendente, allertata dal personale addetto alle pulizie che, all’arrivo verso le quattro di mattina, aveva trovato segni di effrazione sulla porta d’ingresso.

Effettivamente, qualcuno si era introdotto durante la notte nel locale e aveva sottratto diverse centinaia di euro dal registratore di cassa e un cellulare.

Le indagini, anche attraverso le immagini dell’impianto di videosorveglianza e delle telecamere cittadine, hanno permesso di individuare il responsabile del reato, un 40enne italiano. Il 23 luglio gli investigatori della Squadra Mobile lo hanno rintracciato nei pressi del Comune; accompagnato negli uffici della caserma Massarelli, lo stesso ha ammesso le proprie responsabilità, consegnando spontaneamente il telefono oggetto del furto.

Proseguono invece le indagini per un fatto analogo, verificatosi il giorno precedente, in un bar di via Oberdan.