Gorizia, scoperti 304 lavoratori irregolari. Evasione milionaria

Assunzione irregolare di 304 operai, di nazionalità bosniaca, serba, croata, rumena e polacca. E’ quanto scoperto dalla Guardia di Finanza di Gorizia, in collaborazione con l’ufficio vigilanza dell’Inps di Udine, che ha concluso tre attività ispettive volte al contrasto del lavoro sommerso e al riscontro del corretto assolvimento degli obblighi dei sostituti d’imposta.

Dei 304 operai, ben 29 sono risultati totalmente ‘in nero’, quindi assunti senza alcun contratto e forma di tutela. I lavoratori irregolari risultavano di fatto alle dipendenze, negli anni 2017 e 2018, di tre imprese che operavano, in subappalto, nel settore della carpenteria metallica, con sedi legali rispettivamente a Gorizia, Maribor (Slovenia) e Belgrado (Serbia) e unità operative a Monfalcone e nelle province di Trieste, Pordenone e Treviso.

I controlli rientrano nell’ambito dell’Operazione Overtime che, già lo scorso anno, aveva portato a individuare, con riferimento agli anni 2014, 2015 e 2016, ben 437 lavoratori irregolari alle dipendenze della sola azienda con sede legale a Gorizia.

Due i meccanismi fraudolenti utilizzati dagli imprenditori, di nazionalità slovena e serba, per l’impiego irregolare degli operai. Il primo consisteva nel camuffare i compensi di lavoro straordinario con voci totalmente o parzialmente non soggette a tassazione e contribuzione, come le indennità di trasferta e i rimborsi chilometrici. Il secondo nel mascherare le ore di lavoro straordinario attraverso il riconoscimento di ferie, trattamento di fine rapporto e tredicesima, permessi maturati e non goduti.

Le dichiarazioni rese dagli operai a finanzieri e ispettori durante le ispezioni in diversi cantieri del Friuli Venezia Giulia, l’analisi dei tabulati degli ingressi e delle uscite dai luoghi di lavoro, nonché l’esame della documentazione contabile, hanno consentito di scoprire l’evasione fiscale e contributiva messa in atto dall’impresa goriziana e dalle due società estere, nelle quali erano da ultimo confluiti i lavoratori della società goriziana, nel frattempo avviata alla liquidazione volontaria.

Al termine delle indagini, considerando anche gli esiti del primo filone investigativo, i lavoratori irregolari sono risultati pari a 741, di cui 29 in nero. L’ammontare del lavoro straordinario a cui non sono state applicate le ritenute Irpef è stato determinato in quasi 1,5 milioni di euro, con ritenute non versate per 585 mila euro.

L’imponibile previdenziale sottratto a tassazione contributiva è stato quantificato in oltre 2 milioni di euro, con conseguenti contributi evasi per 713 mila euro in ordine a cui sono state chiamate a rispondere in solido anche le imprese committenti.