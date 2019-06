Grado, fiamme e fumo all'hotel Stella Maris

Un incendio è divampato nella prima serata di ieri, intorno alle 22, nell'albergo Stella Maris di Grado. Per cause in corso di accertamento da parte dei pompieri e dei carabinieri della Isola del Sole, i locali della lavanderia, che si trovano all'ultimo piano dell'hotel, si sono incendiati; da lì le fiamme si sono estese al tetto.

Tutti gli ospiti della struttura, 84 turisti in totale, sono stati fatti uscire in via precauzionale. Sul posto hanno operato con un'autopompa serbatoio, un'autoscala e diversi mezzi i vigili del fuoco del comando di Monfalcone e del comando di Gorizia.

È stato allertato anche l'elicottero sanitario che è decollato dalla elibase di Campoformido atterrato intorno alle 22.50 sull'Isola del Sole. Non pare comunque ci siano persone rimaste ferite o intossicate.

I danni sarebbero molto ingenti. Domato il rogo, nella notte i vigili del fuoco hanno avviato le operazioni di smassamento del materiale combusto nella stanza della lavanderia. L'hotel si trova in via del Provveditorato al civico 12. La zona è quella di fronte al mare.