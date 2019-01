Grado: quattro indagati per bancarotta fraudolenta

I Pubblici Ministeri Laura Collini e Paolo Ancora della Procura di Gorizia nei giorni scorsi hanno concluso una complessa indagine che vede indagati gli ex amministratori di due società del settore turistico con sede a Grado, per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta societaria da false comunicazioni, e, in concorso, altre due persone imparentate con i due amministratori.

L’indagine dal Nucleo di polizia economico finanziaria di Gorizia era partita nel 2015, con diverse perquisizioni domiciliari e il sequestro di documenti, che hanno permesso di accertare numerose violazioni amministrative e penali a carico delle due imprese e di altre due società, di cui una con sede a Panama, tutte riconducibili ai due imprenditori gradesi.

E’ emerso, in particolare, che uno degli indagati aveva costruito una struttura piramidale di società, per lo più situate in paradisi fiscali (Panama, Antigua, Liechtenstein e Isole Vergini Britanniche), per nascondere rilevanti patrimoni sottratti alla tassazione nello Stato. Aveva fatto ricorso a società fiduciarie, di gestione e trust, in Italia e all’estero, per mantenere l’anonimato. Le attività svolte hanno hanno permesso di accertare numerose violazioni all’Iva e alle imposte dirette e l’omesso versamento all’erario di circa 2.361.000 euro.

Le indagini sono proseguite anche dopo le sentenze di fallimento emesse dal Tribunale di Gorizia il 14 dicembre 2016, nei confronti delle due società indagate. Gli amministratori delle società fallite hanno distratto dal patrimonio aziendale ingenti somme, anche attraverso trasferimenti finanziari effettuati su conti correnti esteri, per complessivi 3.300.000 euro, rendendosi responsabili dei reati di bancarotta fraudolenta e false comunicazioni sociali.

Al fine di garantire i creditori, il gip del Tribunale di Gorizia ha disposto il sequestro preventivo, eseguito nei giorni scorsi dai Finanzieri, di un immobile a Merano, del valore di circa 200mila euro, che gli amministratori avevano simulato di aver venduto a familiari compiacenti, anch’essi denunciati.