Incidente, intorno alle 19, lungo la tangenziale di Udine, all’altezza della sede della Hypobank, a Tavagnacco. Due auto, una Nissan e un’Audi, si sono scontrate, per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine.

Nel violento impatto, uno dei conducenti è rimasto incastrato nelle lamiere dell’abitacolo. Estratto dai vigili del fuoco, è stato affidato ai sanitari del 118, che lo ha trasportato in pronto soccorso in condizioni serie. Sul posto per i rilievi i Carabinieri.