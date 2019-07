Gravi carenze igieniche, chiusa casa di riposo

Gravi carenze igieniche, tali da far intervenire i Vigili del Fuoco e gli ispettori del Dipartimento di prevenzione dell’Asl di Udine. E' quanto è stato accertato dieci giorni fa dai militari del Nas di Udine coordinati dal capitano Fabio Gentilini. Nel corso di un’ordinaria attività ispettiva in una casa di riposo nel capoluogo friulano ospitante 40 anziani, i carabinieri hanno verificato gravi inadempienze sanitarie che hanno costretto lo spostamento di tutti i pazienti in un'altra struttura. Al responsabile, un 51enne di origine francese, è stato notificato un provvedimento di revoca immediata dell’autorizzazione.

Inoltre, è stato denunciato all’autorità giudiziaria competente. Tempi lunghi per i 40 utenti che potranno tornare nell'edificio solamente dopo una serie di interventi che prevedono la ristrutturazione, la bonifica e l'adeguamento dei locali e, dunque, la verifica della messa in sicurezza di tutto lo stabile.