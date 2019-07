Grida disperate nella notte: erano madre e figlia ubriache in auto

Ad attirare l’attenzione di un udinese, ieri sera, sono state le grida d’aiuto disperate di una donna. Tuttavia, l’uomo non è riuscito a capire da dove provenissero le grida e ha così chiamato i soccorsi. Una volta giunti sul posto, i carabinieri di Udine, sono subito riusciti a risalire alla fonte sonora.



A pochi metri dalla palazzina dove risiede la persona che ha chiamato il Nue 112, a Udine, i militari hanno a loro volta udito le urla di una donna provenienti da una vettura parcheggiata in uno stallo privato. All’interno, i militari hanno trovato due donne, madre e figlia, completamente ubriache. La più giovane delle due stava dormendo sul sedile posteriore, mentre la madre chiedeva a squarciagola aiuto perché era rimasta incastrata con il braccio in mezzo ai sedili.