Hospice di San Vito al Tagliamento: in arrivo i rinforzi dal Veneto

Dal primo gennaio, a San Vito al Tagliamentoun oncologo arriverà dal Veneto per coprire un posto di medico delle cure palliative. Lo ha annunciato il direttore generale dell’Aas 5 Friuli Occidentale, Giorgio Simon, che ha affermato come in futuro potrebbe essere aperto anche un altro concorso. Un’assunzione, questa, che consentirà di mettere in sicurezza, almeno per il momento, la Rete delle cure intermedie e palliative - Hospice del Friuli Occidentale, eccellenza della Sanità pordenonese che appare sempre più a rischio.



Il perché lo spiega un’interrogazione il consigliere regionale di Patto per l’Autonomia, Giampaolo Bidoli, rivolta alla Giunta Fedriga e che segue gli appelli lanciati da alcuni sindaci del territorio: Marcello Del Zotto di Sesto al Reghena, Markus Maurmair di Valvasone Arzene, Lavinia Clarotto di Casarsa e Antonio Di Bisceglie proprio di San Vito.



“La Rete - dice Bidoli - fornisce interventi terapeutici, diagnostici e assistenziali per persone malate e i rispettivi nuclei familiari, provvedendo al trattamento del dolore e delle altre criticità fisiche, psicosociali e spirituali legate alle fasi terminali della malattia. Un servizio che si basa sulla collaborazione di giovani medici della Scuola di medicina generale, formati attraverso corsi e master, che, nonostante il numero esiguo (5 addetti), nel 2017 hanno provveduto a gestire quasi 300 ricoveri all’Hospice di San Vito al Tagliamento e oltre 3 mila visite domiciliari sul territorio. Le loro condizioni contrattuali, tutt’altro che soddisfacenti a causa di contratti precari e scarsamente remunerativi, stanno spingendo una parte di questi professionisti ad abbandonare la struttura, Hospice di San Vito al Tagliamento compreso, per accedere a ruoli di medici di medicina generale, maggiormente valorizzati professionalmente, con il risultato di privare di preziose competenze la Rete delle cure intermedie e palliative e mettere a rischio la qualità dei servizi ai malati e alle loro famiglie”. Insomma, si tratta di non depotenziare un importante servizio ai malati che si trovano in condizioni di fine vita e alle loro famiglie.



Che il problema esista e sia reale lo confermano anche i vertici dell’Azienda sanitaria. “Stiamo cercando - dice Simon - di agire su più fronti. Primo passo, fare un contratto integrativo (il quale, però, deve essere stipulato dalla Regione, non dall’Azienda) in modo da rendere più allettante il posto di medico delle cure palliative. Secona strada, più complessa, ma sulla quale abbiamo già trovato un aggancio importante, è che cambi la normativa nazionale, così da permettere a questi medici che hanno almeno tre anni di esperienza nel settore delle cure palliative di accedere ai concorsi pubblici. Su questo aspetto si è interessata la sottosegretaria Vannia Gava, la quale ha già preso contatti con il ministero. Aspettiamo fiduciosi che ci sia anche questa soluzione in campo”.