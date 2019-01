I 31 anni mancati di Giulio Regeni

Avrebbe compiuto 31 anni oggi, Giulio Regeni, ricercatore friulano ucciso in Egitto nel 2016. Un figlio del Friuli che voleva conoscere e capire il mondo e che invece trovò la morte in circostanze tragiche e misteriose.

La madre, Paola Deffendi, da sempre in prima linea per scoprire la verità sulla morte di suo figlio, oggi ha pubblicato su Facebook un post essenziale ed efficace: "Caro Giulio, ti hanno rubato la vita...sarebbero 31!". ed è proprio questa mancanza che si avverte, pesante e ingombrante, a tutti i livelli.

Partito da Fiumicello, ancora minorenne Regeni si trasferì per studiare negli Usa e poi nel Regno Unito. Vinse due volte il premio "Europa e giovani" (nel 2012 e 2013), il concorso internazionale organizzato dall'Istituto regionale studi europei, per le sue ricerche ed approfondimenti sul Medio Oriente.

Dopo aver lavorato presso l’Onu per lo sviluppo industriale e per conto della società Oxford Analytica, nel 2016 Regeni stava conseguendo un dottorato di ricerca presso il Girton College dell'Università di Cambridge e si trovava in Egitto per svolgere una ricerca sui sindacati indipendenti egiziani presso l'Università Americana del Cairo quando fu rapito e ucciso.

Sulla sua morte non c’è ancora chiarezza, nonostante le continue e insistenti richieste della famiglia e del Governo italiano. Ultima in ordine di tempo l’inchiesta aperta appena qualche giorno fa dalla Procura di Roma che indaga sulle pressioni ricevute al Cairo dal consulente egiziano della famiglia Regeni da parte del personale della National Security di Nasr City. All'ufficio della National Security appartengono alcuni degli ufficiali indagati dai pm capitolini nell'ambito dell'inchiesta sulla morte del ricercatore italiano.

Ma la verità processuale, se mai si raggiungerà, non aggiunge nulla alla figura di un ragazzo di 28 anni, curioso e intelligente, motivato e impegnato che avrebbe continuato a rendere orgogliosi non solo i genitori e gli amici, ma che avrebbe potuto rappresentare, come tanti suoi coetanei, la “meglio gioventù” del Friuli.