I cantieri non frenano la crescita del traffico

I cantieri per la terza corsia non frenano la crescita del traffico sull’autostrada A4 Venezia-Trieste. È un trend ormai costante dal 2014 ed è confermato dai dati relativi ai primi sei mesi del 2018, appena elaborati da Autovie Venete.



Nel primo semestre 2018 hanno viaggiato sull’autostrada circa 23 milioni di veicoli, solo qualche migliaia in più di quelli dei primi sei mesi del 2017. La crescita è stata, apparentemente, solo dello 0,16% ma in realtà, a ben guardare i dati, si scopre che da una parte c’è stata una diminuzione dell’1,32% dei veicoli leggeri, ma dall’altra c’è stata una crescita del 4,14% dei mezzi pesanti.



In buona sostanza, ha avuto successo l’operazione di Autovie Venete di spostare su strade statali e provinciali almeno una parte del traffico leggero locale. L’obiettivo era quello di ridurre la pressione sull’autostrada, della quale sicuramente non può fare a meno il traffico pesante di lunga percorrenza. E, al netto degli ingorghi, purtroppo spesso inevitabili, l’obiettivo è stato in larga parte raggiunto perchè il traffico pesante è cresciuto con percentuali simili a quelli degli anni precedenti (fra il 2,6 e il 4,6 per cento).



Questi dati confermano anche un’altra cosa: il ruolo del Friuli-Venezia Giulia come snodo logistico strategico al centro dell’Europa, quasi una vera e propria piattaforma logistica. Sempre che sul territorio ci siano infrastrutture adeguate. Ne hanno dimostrato consapevolezza, in passato, la Banca Europea per gli Investimenti e la Cassa Depositi e Prestiti che hanno meso a disposizione 600 milioni di euro per la terza corsia dell’A4 e, proprio nei giorni scorsi, l’Unione Europea che ha deciso di finanziare con 33 milioni di euro il progetto del porto di Trieste per il potenziamento dei collegamenti ferroviari con il resto del Continente.



Bene sarebbe che questa consapevolezza si allargasse anche ad altre infrastrutture. Quali? Ferrovie e aeroporto, prima di tutto, ma anche quelle reti digitali ed energetiche sempre invocate a così gran voce da cittadini, professionisti e aziende, soprattutto quelle vocate all’export. E sarebbe un bene per la regione, sicuramente, ma anche e soprattutto per l’intero Paese, che non può rinunciare a un’opportunità così importante per il proprio rilancio, in Europa e nel Mediterraneo.