Il bancomat è clonato: così spilla 1.500 euro all'anziano

Ieri mattina, a Trieste, un uomo si è avvicinato a un anziano che stava per effettuare un prelievo in un bancomat di via San Nicolò. Gli ha fatto credere in una probabile clonazione della tessera, riuscendo così a effettuare due prelievi per un totale di 1.500 euro. Lo sconosciuto si è allontanato e poco dopo l’anziano, resosi conto della truffa e del furto, si è recato in Questura per denunciare l’episodio.

L'invito della Polizia di Stato è, come sempre, quello di diffidare da simili comportamenti, messi in atto da individui che cercano di carpire la fiducia di soggetti deboli, come persone anziane o che vivono da sole, per mettere in atto truffe e raggiri. Al minimo sospetto e, comunque, per verificare situazioni che appaiono dubbie o anomali, l'invito è a informare prontamente le Forze dell’Ordine attraverso il numero unico 112 e di non avere alcun timore nel segnalare questi episodi.

In questo caso sarebbe stato opportuno recarsi all’interno dell’istituto bancario e interpellare il personale in servizio.