Il Bonus povertà va in soffitta: 6mila famiglie senza sostegni

Seimila famiglie rischiano di rimanere senza alcun sostegno al reddito in Friuli Venezia Giulia. Sono quelle che percepivano il bonus povertà della Regione, ma che non hanno i requisiti per ottenere il Reddito d'inclusione nazionale.

Il bonus povertà è scaduto lunedì, dopo tre anni di sperimentazione. Si chiamava Mia - Misura attiva di sostegno al reddito - ed era stato varato dalla Giunta Serracchiani per sostenere le famiglie in più gravi difficoltà. In tre anni, attraverso i Servizi Sociali dei Comuni, ha consentito di erogare qualcosa come cento milioni di euro a circa 12.000 famiglie. In pratica, da un minimo di 600 a un massimo di 1.050 euro al mese a famiglia.

Ma ora, scaduto il bonus regionale, cosa succede? Resta in piedi solo la misura nazionale, il Rei, il Reddito d'inclusione. Il problema è che i requisiti per ottenere il Reddito d'inclusione sono molto più alti di quelli che erano previsti per il bonus povertà. La conseguenza è che 6mila famiglie, che avevano i requisiti per il bonus regionale, non hanno quelli per il Rei, per cui resteranno senza sussidi.

Un bel problema, che bisogna affrontare e risolvere molto rapidamente. Per esempio, prorogando la validità del bonus povertà. Ma - da quanto si sa - finora la Giunta Regionale non ha preparato alcun provvedimento in questo senso. E il motivo è semplice: sta aspettando di capire cosa sarà e come funzionerà il reddito di cittadinanza, annunciato dal Governo Salvini-Di Maio per marzo.

E fino ad allora? Bisognerà pur fare qualcosa, perchè ancora non si sa se e quando saranno erogati i primi sussidi del reddito di cittadinanza e la povertà non sempre è nelle condizioni di poter aspettare i tempi della politica...