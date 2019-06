Il bus parte in anticipo, rincorre il mezzo e aggredisce l'autista

Un cittadino nigeriano - S.O di 27 anni - è stato denunciato dalla Polizia di Trieste per interruzione di pubblico servizio e oltraggio a pubblico ufficiale. L'uomo, che abita a Trieste, si sarebbe alterato a causa del mancato rispetto dell'orario al capolinea della linea 4. Il bus, secondo il 27enne, avrebbe lasciato in anticipo il capolinea, costringendolo a una corsa per riuscire a salire a bordo del mezzo alla fermata successiva. Salito a bordo del mezzo, il giovane ha protestato con l’autista in maniera sempre più aggressiva e non ha desistito nonostante gli appelli alla calma degli altri viaggiatori. Il conducente ha fermato il bus e ha richiesto l’intervento di un addetto della Trieste Trasporti, che è stato aggredito verbalmente così come l’autista. Gli operatori della Volante lo hanno identificato e denunciato.