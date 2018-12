Il centro riprende vita

L’unione fa la forza. Potrebbe essere questo, per certi versi, il motto con il quale il comparto commerciale di Cormons si avvia a chiudere un 2018 carico di novità, ovviamente non semplice ma portatore di spunti positivi. A tracciare un primo bilancio, in attesa di capire se dicembre regalerà un sorriso a commercianti ed esercenti in termini di ritorno e affari, è il presidente mandamentale dell’Ascom Paolo Vecchiet. “Nel 2018 abbiamo registrato aperture di nuove attività, che sono importanti per tutto il comparto commerciale di una cittadina come Cormons – dice -, servono a motivare le realtà esistenti a migliorarsi e nel contempo sono un incentivo che può stimolare ulteriori investimenti e nuove aperture”.



“Ora è importante cercare di diversificare l’offerta presente sul territorio” continua Vecchiet. I negozi hanno un ruolo fondamentale anche nel determinare l’immagine della comunità e lo dimostra il fatto che, come ricorda Vecchiet, “grazie a Cuormons Confcommercio e Comune sono state collocate luminarie natalizie che per la prima volta impreziosiscono pure le frazioni”. Anche per questo il presidente mandamentale dell’Ascom invita tutti i suoi colleghi commercianti a sostenere le associazioni al lavoro per organizzare eventi di richiamo in occasione del Natale. A proposito di novità e prospettive va ricordata l’importante modifica della viabilità cormonese, con la centralissima via Friuli diventata a senso unico in ingresso in città.



“Credo sia stata una scelta positiva in primis per la sicurezza, e specie per i ciclisti – riflette Vecchiet -, mentre per quanto riguarda il commercio penso che molte attività siano diventate più visibili con le vetrine non più oscurate dai mezzi in sosta. Anche i parcheggi sono più agevoli. Spero si valuti la possibilità di adottare il limite a 30 chilometri orari. Per capire esattamente come tutto ciò influirà sulle vendite e sul comportamento dei clienti bisogna aspettare però un po’ di tempo”.