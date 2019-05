Il Friuli ospiterà le gare di Serie B del Pordenone

Lo Stadio Friuli Dacia Arena ospiterà le partite casalinghe del Pordenone Calcio, neopromosso in serie B. Si è chiuso infatti questo pomeriggio l'accordo tra il presidente Mauro Lovisa e la famiglia Pozzo, scongiurando così definitivamente l’ipotesi di dover disputare le partite a Treviso e quindi fuori regione. Il tutto a poche ore dalla conferma in panchina di mister Attilio Tesser, al quale è stato prolungato il contratto fino al 2021 e siederà sulla panchina del Pordenone in serie B. Insomma, al Friuli il calendario degli eventi sportivi si preannuncia interessante per gli sportivi e i tifosi!