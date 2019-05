Il grido d'allarme degli apicoltori

Moria delle api e 'caso Mesurol' ma anche, più in generale, la crisi di un intero settore produttivo. La Giornata Mondiale dell'Ape è servita, a Udine, per fare il punto sull'apicoltura in Italia e in regione. Un comparto che sta vivendo un momento difficile, anche per le avverse condizioni meteo di questo mese di maggio.

Il grido d'allarme arriva dalle associazioni di categoria che chiedono di non abbassare la guardia sulle sementi conciate e sull'uso intensivo di pesticidi e sostanze chimiche, pericolose non solo per insetti e ambiente, ma anche per l'uomo stesso.

"Molto spesso" ha spiegato Luigi Capponi, presidente del Consorizio Apicoltori della Provincia di Udine, "gli agricoltori non solo non tengono conto delle misure di sicurezza per gli animali, ma nemmeno per loro stessi. Senza occhiali protettivi e tute apposite, come dice anche la legge, il rischio per l'uomo è elevatissimo".

Gli fa eco, sulla vicenda del Mesurol, anche il Presidente dell'Unaapi, l'Unione Nazionale delle Associazioni Apicoltori Italiana, Giuseppe Cefalo: "Abbiamo fiducia nel lavoro della Procura, è necessario cogliere quest'opportunità di rinnovamento per migliorare l'agricoltura di questa regione".