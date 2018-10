Il maltempo concede una tregua

Il maltempo concederà una tregua, mercoledì 31 ottobre, come confermano le previsioni meteo diffuse dall'Osmer Arpa Fvg.

La depressione presente sul Mediterraneo occidentale continua a richiamare forti correnti, molto umide e instabili di origine africana, da sud-ovest in quota e da sud-est nei bassi strati. Lunedì sera giungerà sulla regione un fronte molto forte. Martedì la permanenza di correnti di Libeccio e di aria

fresca in quota favorirà una atmosfera ancora instabile.



Alla luce delle numerose criticità idrogeologiche verificatesi sul territorio montano e del permanere di livelli sostenuti dei corsi d'acqua di pianura, i cui colmi di piena si stanno solo gradualmente riducendo con il transito verso il mare, saranno ancora possibili locali situazioni di crisi nella rete idrografica minore e di drenaggio urbano, fenomeni di instabilità dei pendii e delle sponde fluviali con interruzioni della viabilità, e problematiche connesse al passaggio delle onde di piena nei tratti di pianura del fiume Tagliamento e del fiume Meduna.



Previsioni per oggi, martedì 30 ottobre

Oggi pomeriggio residui rovesci sparsi, anche temporaleschi, con piogge localmente moderate sulle Alpi e Prealpi Carniche, da moderate ad abbondanti sulle Prealpi Giulie dove sarà neve oltre i 1200 m. circa. Sulle Alpi e Prealpi Carniche neve oltre i 1500 m. circa. Sulla costa soffierà Libeccio moderato che potrebbe determinare ancora qualche mareggiata.



Si raccomanda inoltre ai Comuni e a tutte le componenti del sistema regionale integrato di protezione civile l'attivazione di una fase operativa almeno di attenzione per allerta gialla o arancione e almeno di preallarme per allerta rossa, attuando le proprie procedure corrispondenti agli scenari previsti.