Il marito la tradisce, la sua 'vendetta' finisce male

Aveva scoperto che il marito aveva una storia con un’altra. Così si è messa sulle tracce dell’amante. E, una volta scoperta l’identità dell’altra, ha iniziato a tormentarla, minacciandola di morte e diffamandola su Facebook.

Disperata, la donna si è rivolta ai Carabinieri di Udine Est, che sono risaliti alla stalker, una 30enne albanese residente in città. Quando sono arrivati a casa sua, i militari hanno fatto un’ulteriore scoperta, ovvero la presenza di 2 grammi di cocaina, 1,5 grammi di hashish, 2 bilancini, 19 fiale e 20 compresse di sostanze anabolizzanti non commercializzate in Italia e acquistate online in Cina, Moldavia e Ucraina.

La donna, quindi, è stata denunciata per diffamazione e minacce, mentre assieme al marito è stata accusata anche di ricettazione e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.