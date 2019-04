Il mistero del 'mostro di Udine' svelato in una serie tv

Chi era il mostro di Udine? Chi negli anni 70 e 80 ha ucciso 13 donne nel tranquillo capoluogo friulano? La giornalista Elena Commessatti ha scritto un libro, 'Femmine un giorno' con la prefazione di Pino Roveredo, cercando di fare luce sul cosiddetto Mostro di Udine, testo che ha ispirato gli autori della prima serie italiana di real investigation che prova a riaprire uno dei più feroci cold case del nostro Paese. A maggio, infatti, arriva su Sky Crime+Investigation, a partire da mercoledì 22 e per i successivi tre mercoledì, alle 22, la storia ricostruita di quei delitti ancora oggi senza un colpevole.

L'autrice friulana, intervistata dall'autore della serie Matteo Lena, ha ricostruito lo scenario storico e sociale degli anni dei femminicidi e ha raccontato del suo rapporto con la figlia dell'ultima vittima, Marina Lepre. Il romanzo 'Femmine un giorno' irrompe in una realtà di cui si era persa memoria, andando a indagare la barbara uccisione di 13 donne avvenuta negli anni Settanta e Ottanta a Udine e dintorni. Femminicidi drammatici che invece di interrogare in profondità le nostre comunità, si sono risolti, spesso, in morbosi, sprezzanti pettegolezzi e in diffusi stereotipi del tipo “se la sono cercata”. Le vittime, infatti, eccetto una, erano prostitute note nell'ambiente.

“Si deve partire dal dato statistico che fra gli anni Cinquanta e il 1971 a Udine e provincia si era verificato un solo omicidio di prostitute” ha spiegato l'ex magistrato Gianpaolo Tosel “ben 13 nel ventennio fra il 1971 e il 1989, quindi altri tre omicidi dal 1991 al 2004, e nessuno dal 2004 ad oggi. Il periodo con più omicidi è stato fra il 1983 e l'inizio del 1986. Negli anni Ottanta in Friuli il fenomeno prostituzione era caratterizzato da fattori come un'alta concentrazione di caserme piene di militari e l'arrivo delle prostitute dall'Est. Fu solo il Comitato per i Diritti Civili delle Prostitute, associazione no profit fondata a Pordenone nel 1982, che ruppe il clima di omertà che ostacolava le indagini”.

Agata Est, personaggio di fantasia creato dall'autrice, scava nel passato, alla ricerca della verità sui misteriosi delitti. Donne con storie difficili, ma accomunate da una profonda solitudine, senso di incomprensione e abbandono. Omicidi scomodi e per questo da dimenticare in grande fretta, se non fossero intervenute una scrittrice a raccontarli per la prima volta e, per una di queste donne - Marina Lepre, uccisa nel 1989 a Udine - la figlia che con caparbia e generosa volontà è alla ricerca della verità e del dovuto rispetto per la propria amata madre.

Grazie alle riprese della docu-serie tv Il Mostro di Udine, sono stati rinvenuti alcuni reperti, raccolti dalle forze dell’ordine sui luoghi degli omicidi di Bernardo e Bellone, che non vennero mai analizzati – l’allora tecnologia forense non lo permetteva - all’epoca delle indagini.

Bernardo e Bellone furono uccise rispettivamente nel 1976 e nel 1980. Ora, grazie all’uso di tecnologie all’avanguardia, usate attualmente nel campo giudiziario, potrebbero emergere nuovi dettagli capaci di far luce sulla dinamica degli omicidi e sugli eventuali responsabili. E’ questo l’obiettivo che si prefigge di raggiungere l’avvocato Tosel, rappresentante legale di Nicolino Bernardo, fratello di Maria Luisa, e di Barbara Bellone, sorella di Maria Carla. Tra i reperti ritrovati figurano un preservativo usato e alcuni capelli provenienti dalle scena del crimine perpetuato contro la Bernardo; uno spinello e un mozzicone di sigaretta raccolti nel luogo dell’uccisione della Bellone.

Quattro gli episodi dedicati alla vicenda, che andranno in onda ogni mercoledì, di un’ora ciascuno. Il documentario si mette sulle tracce dell’assassino, analizza attraverso le nuove tecnologie i reperti ancora disponibili, va a caccia di nuove testimonianze e indizi mai raccolti. Incontra i figli delle vittime e i conoscenti che non hanno mai parlato prima d’ora davanti alle telecamere. Ricostruisce i casi da un nuovo punto di vista: intervista i poliziotti, carabinieri, magistrati e giornalisti che si occuparono delle vicende, e ricorre alla collaborazione di scienziati forensi che, approcciandosi per la prima volta alle indagini, consentono di illuminare i punti oscuri delle diverse storie.

Alcune delle vittime si prostituivano, altre si drogavano, altre ancora avevano problemi di alcolismo: prede facili per un maniaco sessuale o un assassino strutturato? La docu-serie ricostruisce la tragica fine di Maria Luisa Bernardo e Maria Carla Bellone, Marina Lepre, Luana Gianporcaro, Aurelia Januschewitz, Irene Belletti, Jacqueline Brechbuhler, Maria Bucovaz e, Stojanka Joksimovic. Nomi e volti che in questi 40 anni abbiamo imparato a conoscere dalla cronaca, dalle foto in bianco e nero dei giornali dell'epoca, ma che rimangono ancora oggi un giallo senza soluzione. Il mostro di Udine, infatti, non ha più ucciso dal 1989. I delitti di prostitute che sono seguiti negli anni successivi non sono stati attribuiti alla stessa mano e il mistero di chi fosse il killer rimane ancora oggi tale.