Il parroco di Resia colpisce ancora, dopo le minigonne attacca Greta

Dopo l’anatema contro le cosce scoperte delle ragazze, messe a confronto con quelle, di ben altra natura, dei prosciutti di San Daniele, don Alberto Zanier ‘colpisce’ ancora.

Questa volta, nel suo messaggio alla comunità di Resia affidato al bollettino parrocchiale, nel mirino è finita la paladina della lotta ai cambiamenti climatici, Greta Thunberg. Il 31enne parroco della comunità resiana ha attaccato l’attivista svedese, ridicolizzando la sua battaglia per l’ambiente, che l’ha trasformata in un modello per tanti giovani, che hanno dato vita ai Fridays for Future.

Non sarà questa ragazzina, “che tra l’altro soffre di autismo ed è manipolata dai genitori”, ricorda don Alberto, “a salvare il mondo, anche perché non possiamo credere ciecamente ai catastrofismi dei cambiamenti climatici. La scienza ci dice che i climi cambiano da un decennio all'altro. Non si può dire che stiamo bollendo (il termine è riferito al surriscaldamento globale)".

“Tutto – ricorda ancora don Alberto – è nelle mani di Dio e quando si vuole fuggire dalle sue mani, l’esito non può che essere nefasto. Anche il creato è sorretto dalla Provvidenza divina, come evidenziato dalla Chiesa, con la pia pratica delle Rogazioni, nelle quali si chiede a Dio che allontani da noi i flagelli. Di fronte alle nuove malattie delle coltivazioni, gli scienziati provano in tutti i modi a risolvere i problemi, molte volte invano. Provate ad andare in Puglia – aggiunge il parroco – e a chiedere da quanto tempo gli ulivi soffrono per la xilella… E una bella Rogazione no? Non sarà la lotta per il clima a salvare il mondo, sarà Gesù Cristo, la fede in lui. O forse dovremmo andare tutti in Svezia a prendere lezioni su come salvare l'ambiente con le marce, le manifestazioni, le conferenze, i libri? Ci vuole preghiera e ci vuole fede”.

Una presa di posizione che sicuramente farà di nuovo discutere, anche perché molto lontana dall’attenzione al clima promossa da Papa Francesco che, di recente, aveva incontrato Greta in piazza San Pietro, esortandola ad andare avanti con la sua battaglia per il futuro del Pianeta...