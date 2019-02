Il Pust, il carnevale nelle Valli del Natisone

A San Pietro al Natisone, domenica 24 febbraio si rinnova l'incontro dei gruppi mascherati caratteristici del Pust/Carnevale delle Vallate del Friuli orientale e della vicina Slovenia, in un appuntamento che quest'anno si avvale di un ricco programma a contorno con cui si intende valorizzare e far conoscere i segreti della tradizione. L'Associazione "I Bancinari" che organizza l'evento in collaborazione della Pro Loco "Nediške Doline”, dell'Istituto per la Cultura Slovena di San Pietro e dellʼUnione culturale economica slovena, ha previsto per la giornata di sabato 23 alle ore 18.30 la dimostrazione dell'intaglio delle maschere lignee da parte dell'artista Antonio Trinco di Rodda e per domenica mattina alle 10.30 il Laboratorio per bambini e adulti per la realizzazione dei cappelli tipici del Pust, tenuto da Luisa Tomasetig al museo SMO (su prenotazione).

Grande festa e balli con gruppi musicali folk sotto al tendone nella serata di sabato, con la premiazione del miglior gruppo mascherato presente, e di domenica al termine della sfilata dei gruppi lungo la strada principale di San Pietro. Sarà proprio questa sfilata l'evento clou delle due giornate: parteciperanno più di 20 gruppi provenienti oltre che da tutte le Valli del Natisone, del Torre, da Resia e dalla Valcanale, anche dal Friuli, dall'Abruzzo e dalla Slovenia.

I gruppi mascherati si ritroveranno a partire dalle 11.00 e la sfilata avrà inizio alle ore 14.00. Molto importante e attesa sarà la partecipazione dei bambini e dei ragazzi di tutte le scuole del territorio, assieme ai loro genitori e agli insegnanti, a dimostrazione della volontà di trasmettere questa importante tradizione della cultura locale alle nuove generazioni. Durante le due giornate ci sarà una zona dedicata allʼesposizione, vendita e degustazione di prodotti agroalimentari tradizionali con la novità dei prelibati "Strucchi lessi”.