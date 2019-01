Il questore Fusiello saluta la 'sua' Trieste

A pochi giorni dal suo congedo il Questore di Trieste, Isabella Fusiello, questa mattina ha incontrato la stampa per “trasferire un caloroso abbraccio a tutti coloro che ho avuto il piacere di servire in questa stupenda terra, di cui mi sono sicuramente innamorata”. Fusiello lascerà il capoluogo regionale per prendere servizio a Roma al Ministero dell'Interno.



Un anno e poco più che è stato “interessante ed effervescente”, vissuto in una città “che deve essere attenzionata per evitare le infiltrazioni della criminalità organizzata”.



Un consuntivo sincero, a 360 gradi, finalizzato a mettere in evidenza il ruolo dei cittadini, “sensori del territorio”, che si sono palesati e hanno permesso al Questore di avvicinarsi anche alle periferie e di affrontare assieme le problematiche. Così come il mettersi a tavolino con le tifoserie di calcio e basket ha permesso di comprendere e di rispettare le esigenze di tutti.



Una reciproca collaborazione che deve esistere quotidianamente anche al fine di contrastare problematiche annose come quelle dello spaccio e della tossicodipendenza soprattutto giovanile e che deve coinvolgere l’intero tessuto sociale, dalle scuola alla famiglia, e non solo gli organi di Polizia.

Il governatore Massimiliano Fedriga, stamane ha incontrato in presidenza il questore Fusiello. "Alla dottoressa Fusiello faccio i miei più sentiti ringraziamenti per il prezioso lavoro svolto in Friuli Venezia Giulia - così Fedriga - e le porgo i migliori auguri per ulteriori successi professionali e personali."