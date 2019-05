Il ritorno in grande stile dell’eroina

Che di narcotici in Friuli Venezia Giulia ne girino parecchi è testimoniato dai dati diffusi dal Ministero dell’Interno, relativi alle operazioni compiute dalle forze dell’ordine nel 2018 e nei primi tre mesi di quest’anno.



Ebbene, negli ultimi 15 mesi, nel corso di 508 operazioni, sono stati sequestrati oltre 728 chili di stupefacenti: la parte del leone, in termini quantitativi, la fa la marjiuana con quasi 601 chili, complice anche il sequestro di 447 chilogrammi compiuto nel Pordenonese lo scorso settembre. Fin qui nulla di imprevisto, perché da sempre il traffico di cannabis fa registrare i volumi maggiori, anche se il giro d’affari è di gran lunga inferiore a quello garantito dalle droghe più pesanti. Del tutto imprevisto invece il fatto che al secondo posto si collochi l’eroina, con oltre 60 chili sequestrati.



Il dato è ovviamente influenzato dall’operazione compiuta nel porto di Trieste nel luglio del 2018, quando su un tir proveniente dall’Iran furono recuperati oltre 50 chili, per un valore di svariati milioni di euro. Al netto di questa operazione, tuttavia, con quasi 10 chili l’eroina supera la cocaina il cui sequestro si è fermato a 8,2 chili. Restano decisamente più contenuti i sequestri di droghe ‘sintetiche’ che a malapena hanno raggiunto i 400 grammi lo scorso anno, ma non è chiaro se questo dato sia influenzato dal fatto che molti consumatori preferiscono rifornirsi nella vicina Slovenia.

Da notare che dei 621 denunciati lo scorso anno (dei quali 319 arrestati), ben 314 sono di nazionalità straniera.