Imbarcazione in difficoltà a Porto Buso

Questa mattina, poco prima delle 11.30, alla Sala operativa della Capitaneria di Porto è arrivata la segnalazione di un’imbarcazione da diporto in difficoltà. Il natante, in prossimità del fanale verde d’ingresso al canale di Porto Buso aveva subito un’avaria al motore. Al timone c’era un 70enne tedesco che, in stato di agitazione, aveva chiesto aiuto perché, vista la posizione della barca e la corrente, c’era un concreto pericolo che il mezzo s'incagliasse.

La Guardia Costiera di Porto Nogaro ha quindi inviato in soccorso la pilotina ‘Aussa-Corno’ che ha messo in sicurezza l’imbarcazione e, guidata anche dal personale da terra, l’ha scortata fino al porticciolo di Marina San Giorgio dove, poco prima delle 13, si sono concluse le manovre di ormeggio.