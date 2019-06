Imbarcazione in difficoltà nella Baia di Panzano

Nel pomeriggio di domenica 24 giugno, un temporale improvviso, seppure annunciato dalle previsioni meteo, ha investito il lungomare monfalconese e alle 17 circa è giunta la richiesta di aiuto per un'unità in affondamento con tre persone a bordo nella Baia di Panzano. Il battello GC B44 è intervenuto nuovamente, in zona di mare vicina ai “caregoni” per soccorrere l’unità malcapitata e i suoi occupanti. I militari, dopo aver tempestivamente individuato e raggiunto il natante, hanno accertato le buone condizioni di salute delle tre persone a bordo, hanno messo in sicurezza l’unità e l’hanno quindi scortata sino al rientro in porto, avvenuto senza complicazioni.



La Capitaneria di porto – Guardia Costiera ricorda che la navigazione sicura parte da una corretta pianificazione a terra. Per vivere una esperienza in mare divertente e sicura è importante consultare sempre i bollettini e le previsioni meteo-marine aggiornate, avere le dotazioni di sicurezza ed il carburante necessari a compiere il viaggio previsto ed infine avere a disposizione tutte le informazioni e le carte nautiche dei luoghi ove si intende navigare.