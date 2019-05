Morto l'imprenditore precipitato dal tetto della sua fabbrica

Incidente mortale sul lavoro a Orcenico di Zoppola. A perdere la vita è stato Denis Borean, 43enne residente a Casarsa della Delizia, titolare della Mide, azienda specializzata nella lavorazione delle lamiere. L'uomo è caduto da otto metri d'altezza dal tetto del capannone dello stabilimento che voleva acquistare dopo anni di affitto.

Poco dopo le 15, l'imprenditore era salito sulla copertura dello stabile per verificare le riparazioni in corso per una perdita d'acqua. Il 43enne voleva assicurarsi del lavoro svolto e scattare alcune fotografie per valutare ulteriori lavori. Proprio mentre tentava di avvicinarsi agli operai della ditta esterna, Borean è precipitato da un lucernaio, schiantandosi al suolo.

Era stato subito soccorso dai dipendenti e dal personale sanitario, arrivato dopo pochi minuti, assieme ai pompieri, agli ispettori del lavoro e ai carabinieri di Fiume Veneto. Sempre cosciente, l'imprenditore è stato elitrasportato e ricoverato all'ospedale di Udine, dove, a distanza di poche ore, è deceduto.