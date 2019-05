Imprenditori under 35: record negativo

In Friuli-Venezia Giulia, mancano nuovi-giovani imprenditori. Infatti, la nostra regione ha il record negativo a livello nazionale sia di imprenditori debuttanti sia di titolari d’impresa under 35. Lo conferma la recente indagine di Unioncamere. Sul totale di imprese registrate a giugno 2018, soltanto il 6,9 per cento ha titolari o amministratori con meno di 35 anni. La media nazionale è del 9,1%, ma ci sono diverse regioni soprattutto del sud Italia dove il dato è superiore al dieci per cento. Maglia nera per il Friuli-Venezia Giulia anche per il turn-over. Infatti, nel secondo trimestre dell’anno scorso soltanto una impresa su quattro – cioè il 25% - delle nuove registrazioni era guidata da un giovane, mentre la media nazionale è del 31 per cento.



Per Matteo Di Giusto, già presidente regionale del Gruppo giovani di Confindustria, ora capogruppo di categoria all’interno di Palazzo Torriani e amministratore dell’azienda di famiglia Pf Group, “bisogna analizzare bene l’indagine di Unioncamere – spiega - che mette ai primi posti le regioni del Sud e, per tipologia, ristoranti e centri benessere.

Di sicuro è facile aprire una partita Iva, più difficile mantenerla aperta nel tempo. Un dato tutto da verificare. Per questo, il progetto Start-up Fvg di Confindustria monitora le aziende giovanili anche sulla loro durata. Comunque, faccio i complimenti a chi si butta a fare nuove imprese, ma un conto è aprire un centro benessere... un altro un’acciaieria”.



Certo è, però, che i giovani friulani non vanno certamente all’arrembaggio. E l’industriale friulano ha ben in mente il ritratto dei ragazzi che si candidano oggi a entrare nel mondo del lavoro. Un ritratto che spesso non corrisponde alla realtà.

“Partiamo da un colloquio tipo - spiega Di Giusto -. Il candidato non si deve presentare mogio, mesto, ma piuttosto dinamico, curioso e interessato. Al di là della preparazione scolastica o universitaria, il giovane deve dimostrare di voler buttare il cuore al di là dell’ostacolo”.

Soprattutto, il candidato deve essere onesto.



“Se durante il colloquio la persona si è presentata in un certo modo – spiega Di Giusto – non deve essere nella realtà completamente diverso da quello che ha detto di essere in fase di colloquio conoscitivo”.

Al giorno d’oggi, capire chi si ha veramente di fronte è molto facile.

“Inutile nascondere – spiega Di Giusto - che, prima di fare un’assunzione, qualunque imprenditore guarda i profili pubblici di Instagram o Facebook”. In rete tutti i nodi vengono al pettine e i cadaveri escono fuori dagli armadi.



“Purtroppo è colpa della società in cui viviamo, di certa politica che non insegna la cultura della fatica e del sacrificio – conclude Di Giusto -, ma piuttosto incoraggia a chiedere il reddito di cittadinanza. E’ ovvio che la maggior parte dei giovani preferisca la cassa integrazione, piu ttosto che fare sacrifici e continuare a lavorare, rinunciando a qualcosa. Queste persone, però, non si rendono conto che, una volta usciti dal mercato del lavoro, sarà difficile un giorno rientrarci. Soprattutto se nel curriculum potranno scrivere soltanto di aver utilizzato la cassa integrazione o di aver chiesto il reddito di cittadinanza”.