Imu e Tasi: stangata a Udine per le case di lusso

Migliaia di contribuenti alle prese, oggi, in Friuli Venezia Giulia con il pagamento del saldo di Imu-Tasi. Scadono oggi i termini per il pagamento di questa tassa che in regione si presenta a “macchia di leopardo” con il record di Gorizia, che è al secondo posto fra le città meno care d’Italia, e la mini-stangata di Udine per le case di lusso.



I dati sono di una recente ricerca della Uil e attribuiscono a Gorizia il secondo posto per la tassazione più bassa, con una media di 582 euro per ciascuna seconda cosa. In regione c’è poi Udine, con una media di 844 euro, seguita da Pordenone, con 1.020 euro. La più cara è Trieste, con una media di 1.364 euro.



Il capoluogo friulano è la città della regione dove più alta è la tassazione per le case di lusso: in media 2.414 euro per abitazione, a fronte dei 2.342 euro di Pordenone e i 2.021 di Trieste. La più economica, ancora una volta è Gorizia, con 1.446 euro.



Il capoluogo Isontino è ai vertici nazionali anche per Imu-Tasi sulle seconde pertinenze delle abitazioni principali, con una media di 25 euro per cantina, box o posto auto. In regione seguono Pordenone e Udine, con 33 euro la prima e 37 la seconda. Il più caro è ancora una volta il capoluogo regionale, con una media di 59 euro.



In caso di mancato pagamento di quanto dovuto, la sanzione è del 30% della somma non versata. La sanzione si riduce al 15% se il pagamento viene fatto entro i 90 giorni.