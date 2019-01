In arrivo la neve... forse

In questi giorni invernali soleggiati è praticamente impossibile non rimanere incantati davanti alle montagne friulane. Belle, anzi bellissime, maestose e così vicine, ma ancora completamente prive di neve. Insomma, uno scenario desolante per i patiti di sci e non solo, che però nei prossimi giorni potrebbe cambiare grazie all'arrivo della neve.

Tra giovedì 17 e venerdì 18 gennaio, infatti, è atteso un peggioramento delle condizioni meteo sul Fvg che potrebbe portare neve sulle Alpi e piogge in pianura. Fino a mercoledì però il tempo rimarrà stabile. Il metereologo Marco Virgilio spiega che "sul Centro Nord Italia potrebbero verificarsi le condizioni meteo per favorire l'arrivo della neve. Nevicate consistenti sulle montagne, dal Canin al Tarvisiano a Sella Nevea. Qualche fiocco, da venerdì, potrebbe cadere anche fino a 300 metri nelle zone interne del Friuli. E poi qualche nevicata è attesa anche sul Carso".