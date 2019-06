In arrivo un'ondata di caldo senza precedenti

Week end piovoso, ma dalla prossima settimana dovremo fare i conti con un'ondata di caldo da record.



"Continuiamo a monitorare lo sviluppo di quella che nel corso della prossima settimana potrebbe diventare un'ondata di caldo senza precedenti su molte zone dell'Europa occidentale - scrive Marco Virgilio di Meteoweekend - , nord Italia compreso. Si profilano all'orizzonte temperature critiche, da vero e proprio allarme, su Spagna e Francia ma anche sulla pianura padana occidentale e centrale con possibile superamento locale dei 40 gradi".



In Friuli Venezia Giulia? "Le temperature sono comunque già da inizio mese di molto superiori alla medie del periodo - continua Virgilio -, sono a rischio i record del mese di giugno della famigerata estate 2003. Anche l'analisi delle carte evidenzia concrete possibilità di raggiungere i 36/38 gradi sulla pianura friulana e forse localmente superarli. Mancano ancora diversi giorni ma la strada sembra tracciata. Rimane da capire quali saranno alla fine le zone più esposte alla rabbiosa risalita calda africana".



Previsioni Osmer Arpa Fvg

Sabato 22 giugno

Su pianura e costa variabilità con piogge sparse e locali temporali, alternati a fasi di tempo migliore; sui monti cielo in prevalenza nuvoloso con piogge più frequenti e temporali sparsi. Sulla costa saranno possibili schiarite anche ampie. Su tutta la regione non si esclude che qualche temporale possa essere forte.

Domenica 23 giugno

In mattinata cielo in genere poco nuvoloso; dal pomeriggio variabilità con la possibilità di qualche locale rovescio o breve temporale, più probabili sulla fascia prealpina e zone orientali. Tempo più stabile in serata.