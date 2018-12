In carcere il truffatore seriale degli anziani friulani

Usava la cosiddetta truffa del finto avvocato: si fingeva un legale o un rappresentante delle Forze dell’ordine per raggirare gli anziani. Il copione era sempre lo stesso: un figlio o un nipote si trovava nei guai e, solo grazie a un’ingente somma di denaro, il parente poteva evitare conseguenze ben più serie.

Con questo meccanismo, un 28enne campano avrebbe truffato una lunga lista di persone. Ma, grazie alle indagini della Squadra Mobile di Udine, in collaborazione con la Polizia di Trieste e Napoli, il malvivente è stato arrestato dal personale del Commissariato di Acerra a Pomigliano D’Arco, su ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Udine.

A suo carico almeno due ‘colpi’ andati a segno in Friuli, ai danni di due signore, residenti a Pradamano e a Udine, dove aveva rubato beni e denaro pari rispettivamente a 2.100 e 12.000 euro.

Le due anziane erano state contattate telefonicamente da un complice dell'uomo, che riferiva come un loro nipote avesse avuto un incidente stradale e c’erano problemi con l’assicurazione, che potevano essere risolti attraverso il pagamento, in denaro o in contanti, per evitare eventuali problemi legali.