In Fvg, 1.730 domande per la Quota 100

Sono 1.730 i cittadini del Friuli Venezia Giulia che hanno già presentato la domanda per andare in pensione secondo la nuova normativa, denominata “Quota 100”. Nello specifico, è Udine la provincia dove sono state presentate più domande – ben 743 -, seguita da Trieste, con 392 richieste e Pordenone, con 354. Chiude la classifica Gorizia, dove solo 241 persone hanno completato l’iter burocratico.

I requisiti necessari per accedere al trattamento economico sono un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e un’anzianità contributiva non inferiore ai 38 anni, raggiunti nel periodo compreso fra il 2019 e il 2021. I lavoratori dipendenti del settore privato e quelli autonomi che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2018, potrebbero andare in pensione dal prossimo 1° aprile 2019, mentre quelli che hanno maturano i requisiti dal 1° gennaio 2019, devono attendere 3 mesi.

I dipendenti pubblici amministrazioni, invece, non possono andare in pensione prima del 1° agosto 2019 e in ogni caso non prima che siano trascorsi 6 mesi dal conseguimento dei requisiti.

La domanda per Quota 100 può essere presentata online all'Inps attraverso il servizio dedicato, oppure ci si può rivolgere ai Patronati e degli altri soggetti abilitati alla intermediazione delle istanze di servizio all’Inps oppure utilizzando i servizi del Contact center.