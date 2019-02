In Fvg, nel 2018 calano del 5 per cento i reati denunciati

Reati denunciati in regione in calo del 5 per cento e passati da 34.294 del 2017 ai 32.550 dell’anno scorso. Il dato è stato elaborato dal Centro elaborazione dati interforze ed è contenuto nel Programma delle politiche della sicurezza appena approvato dalla giunta regionale.

Se nel 2018 i furti hanno subito una flessione del 10 per cento, è anche vero che tale tipo di delitto continua a costituire il fatto criminoso più frequente, pari al 45% dei reati denunciati. All’interno della tipologia del furto emergono in particolare le fattispecie relative ai furti nelle abitazioni (3.436), nelle auto in sosta (1.713), ai furti con destrezza (1.448), seguiti dai furti negli esercizi commerciali (1.342).

Esistono, poi, alcune differenze territoriali. A Udine sono in calo le rapine e i danneggiamenti, mentre aumenta lo spaccio di stupefacenti. Reati per droga in crescita anche a Pordenone e Gorizia assieme alle truffe informatiche. A Trieste, invece, scendono le volenze sessuali e lo spaccio, mentre salgono i danneggiamenti e le frodi sul web.

“Dall’esito dell’analisi – si legge nel documento della Regione - emerge chiaramente la necessità di individuare obiettivi e di attivare politiche di sicurezza volte a favorire il contrasto e la prevenzione dei reati che destano allarme e preoccupazione nella popolazione, agendo su più fronti. Un controllo sistematico del territorio si rende necessario specialmente a scopo preventivo, soprattutto con riferimento a zone in cui si possono verificare episodi di furto, rapina o danneggiamento, o in cui possono svilupparsi episodi di devianza giovanile o possono essere favorite fattispecie delittuose verso le fasce deboli della popolazione (donne e anziani), che richiederebbero un controllo costante”.

Le risorse stanziate dalla giunta regionale per finanziare questo piano ammontano a 4,4 milioni di euro.