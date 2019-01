In Fvg, una dozzina di 007 sperano di andare in pensione

Da una semplice richiesta dedicata all’integrazione della pensione emerge un brandello di storia recente del nostro Paese. A fine anno, è stato inviato a tutti i parlamentari un messaggio che chiedeva loro una legge per permettere il recupero a fini contributivi del servizio prestato in qualità di agente segreto.

La richiesta è partita proprio dal Friuli Venezia Giulia, dove vive Daniel Temresian, già agente della Polizia di Stato e portavoce del centinaio di 007 interessati al provvedimento. Questi uomini, dal 1978 alla fine del 1980, pur appartenendo a vari uffici della Pubblica amministrazione, hanno prestato servizio nel Sisde, servizio per le informazioni e la sicurezza democratica.

Nella nostra regione si stima che abbiano lavorato nel Servizi segreti civili almeno una dozzina di persone, ma i benefici della modifica chiesta alla normativa, che di fatto ora non riconosce i benefici contributivi per quei tre anni, potranno essere goduti da otto di loro, ancora in vita.

La richiesta è stata presa subito in considerazione da numerose forze politiche, ma a battere tutti sul tempo pare sia stato l’onorevole Sasso Deidda di Fratelli d’Italia, che ha subito depositato alla Camera una apposita proposta di legge.

Insomma, gli agenti restano segreti... almeno fino a quando non si tratta di riscuotere la pensione.