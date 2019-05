In Fvg ci sono 18mila lavoratori domestici

In Fvg i lavoratori domestici regolarmente assunti dalle famiglie sono circa 18 mila, il 72,6% dei quali è costituito da badanti e il 27,4% da colf. E’ quanto emerge da una ricerca effettuata dall’associazione Domina basata sugli ultimi dati Inps che risalgono al 2017.

Dai risultati, che saranno presentati il 17 maggio a Gorizia, emerge che in 10 anni il numero ha subito un incremento del 26% dovuto all’aumento di badanti. Gli stranieri rappresentano il 72,8% del totale, anche se negli ultimi anni sono in crescita gli italiani. La componente più significativa è quella dell’Est Europa (60,2% del totale).

“Un aiuto a caro prezzo”, evidenzia l'inchiesta dell’ultimo numero del settimanale il Friuli (che trovate in edicola da oggi), che parla di famiglie ostaggio di badanti senza scrupoli. Nel 2018 l’ispettorato del lavoro di Udine ha ricevuto richieste d'intervento da parte di 386 badanti per motivi contrattuali. Per evitare di trovarsi in situazioni spiacevoli conviene avere tutte le carte in regola quando si porta un estraneo in casa. Complessivamente, nel 2017 le famiglie friulane hanno speso 153 milioni di euro per la retribuzione dei lavoratori domestici.

Attualmente nella nostra regione si registrano mediamente 4,1 colf ogni mille abitanti e 13,8 badanti ogni 100 anziani ultra-ottantenni; numeri destinati ad aumentare. Osservando gli scenari demografici delineati dall’Istat, nel 2050 aumenterà significativamente il fabbisogno di queste tipologie di lavoratori, in particolare dei 'care giver': rispetto al 2017, gli anziani over 80 rappresenteranno il 14,9% della popolazione, con un aumento di 74 mila unità rispetto al 2017.