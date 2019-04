In Fvg il mercato immobiliare è ripartito

Il mercato immobiliare, in regione, tiene. Le compravendite legate al mattone stanno dando belle soddisfazioni, rispetto a quelle virtuali, come gli investimenti finanziari, che presentano rendite negative; tiene solo l’oro, che registra un 2.7 per cento in più.

La rendita delle abitazioni in locazione mediamente vede un incremento del 4,5 per cento nel raffronto tra 2017 e 2018, dato che si attesta sul 4 per cento per gli uffici e sull’8,3 per cento per i negozi, dove, però, il rischio è superiore.

A livello regionale le vendite non rispecchiano il dato nazionale, che si attesta al 6.5 per cento; in Friuli Venezia Giulia, le compravendite complessive certificate dall’Agenzia delle entrate sono al 2,5 per cento. Ma il trend positivo si consolida per il quinto anno consecutivo.

Come spiega Leonardo Piccoli, presidente regionale degli agenti immobiliari, l’attuale credito è vantaggioso; per l’acquisto di una casa si riesce a spuntare un interesse anche dell’1.7 per cento. In provincia di Udine brilla Lignano, con un più 5% di aumento nell’acquisto di abitazioni, soprattutto delle seconde case.

L’investitore torna al mattone sulla costa ma non nella Pedemontana: Venzone, Tarcento e Gemona segnano un crollo del 22 per cento. A Udine, invece, segno positivo moderato (1.5 per cento), mentre in centro storico c’è una flessione del 3%. “Chi ha la casa”, sostiene Piccoli, “se la tiene. La periferia sud flette del 7% nel mercato immobiliare, precipita nel Tarvisiano (meno 16%), mentre schizza in alto in Carnia, con un più 17 per cento".

Nel 2018 in regione si raggiungeranno le 14mila compravendite residenziali, numero uguale al 2010, quindi a livelli pre-crisi. I prezzi degli immobili? Sono ancora in flessione del 3 per cento. I saldi nel mercato del mattone, insomma, continuano.