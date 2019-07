In Fvg la procreazione assistita piace sempre meno

In Friuli Venezia Giulia la procreazione medicalmente assistita piace sempre meno.

A tracciare il quadro della situazione in tutta Italia è la Relazione al Parlamento del 2019 del Ministero della Salute, relativa all’attività di centri specializzati nel 2017 confrontata con gli ultimi anni.

Considerando tutte le tecniche di procreazione - sia di I° livello (inseminazione), che di II° e III° livello (fecondazione in vitro) con o senza donazione di gameti ‒ anche nella nostra regione, dal 2016 al 2017, nei 5 centri specializzati aumentano le coppie trattate (da 1.329 a 1.621) e i cicli effettuati (da 1.698 a 1.987). Ma questo non corrisponde a un aumento dei bambini nati vivi – che passano da 288 a 260 – e soprattutto evidenzia un netto calo se i dati si analizzano dal 2011.

Otto anni fa, infatti, le coppie che si sono sottoposte a fecondazione assistita sono state 2.485 e i bambini nati vivi 382. Significa un calo del 34,7% delle coppie e del 32% dei neonati tra 2011 e 2017, a fronte della media nazionale che rileva, in entrambi i casi, un incremento del 12% tra le due date prese in considerazione.

L’anno con più coppie che hanno scelto la fecondazione assistita è stato il 2012 (2.887 solo in Fvg), mentre con l’avvento della Legge 40 del 2014, nell’anno successivo si è osservata una brusca riduzione sia del numero dei pazienti, che sono scesi a 1.211, sia di neonati “in vitro”, che sono stati 165.

La situazione della nostra regione dal punto di vista del servizio è particolare perché un unico Centro pubblico coordina l’acquisizione di gameti per le donazioni per tutti gli altri centri del territorio. Per quanto riguarda la provenienza dei gameti in Fvg, la maggior parte sia di quelli maschili sia di quelli femminili provengono dalla sola Spagna.