In Fvg settimana 'insatabile', ma più fresca

Dopo un weekend, sopratutto nella giornata di sabato, caratterizzato da temporali, anche forti, che settimana ci attende? L'abbiamo chiesto al meteorologo Marco Virgilio, che preannuncia un periodo all'insegna dell'instabilità, ma con temperature più fresche.

"Il ritiro dell'alta pressione verso sud lascia il settore nordorientale esposto a correnti occidentali più umide e instabili per tutta la settimana", spiega Virgilio. "Tuttavia, tra mercoledì e giovedì, le correnti in quota saranno più settentrionali, fresche ma temporaneamente più secche e questo favorirà una prevalenza di sole nel cuore della settimana accompagnata da temperature che per il periodo stagionale possiamo considerare piacevoli, in pianura di poco inferiori ai 30 gradi di giorno ma a tratti anche al di sotto dei 15 la notte".

"A esclusione di mercoledì e giovedì, dobbiamo, invece, considerare la possibilità di rovesci sparsi e temporali, soprattutto nelle giornate di martedì e sabato. Va detto che si tratta di variabilità estiva e, quindi, la simbologia non deve far pensare a intere giornate piovose. Schiarite ci possono sempre essere e anche ampie, ma va considerato che il profilo atmosferico è favorevole alla formazione di nubi e a tratti di piogge anche temporalesche".

"Dico questo - continua Virgilio - perché un inizio di giornata con cielo poco nuvoloso non deve essere interpretato come un errore nella previsione in periodo estivo. Se leggete, quindi, di allerta meteo in una giornata di luglio questo non significa che per 24 ore saremo martellati da temporali e grandine, ma semplicemente che vi sono gli ingredienti per fasi della giornata a rischio di rovesci e temporali, magari localmente forti. Quindi, non scherziamo con i messaggi di allerta perché non c'è nulla di più pericoloso che essere sorpresi in quota da un temporale!"