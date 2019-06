Ieri la Polizia locale ha comminato una sanzione record a un trentenne di Azzano Decimo che, fermato verso le 11 alla guida di un ciclomotore non assicurato, non aveva mai conseguito la patente di guida.

L’uomo in passato era già stato sanzionato per le stesse violazioni del codice della strada dai carabinieri di Azzano X e gli sono state comminate contravvenzioni per 7mila euro complessivi, oltre al sequestro del mezzo.