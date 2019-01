In tanti a Varese per l'ultimo saluto a Giuseppe Zamberletti

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato ai funerali di Stato di Giuseppe Zamberletti officiati dall’arcivescovo metropolita dell’Arcidiocesi di Milano, monsignor Mario Delpini nella Basilica di San Vittore a Varese. Presenti ai Funerali il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, rappresentanti del Parlamento, del Governo e delle Istituzioni, autorità locali e il capo dipartimento della Protezione civile nazionale Angelo Borrelli.

Nutrita anche la delegazione, guidata dal governatore Massimiliano Fedriga e dal vice Riccardo Riccardi, partita all'alba di questa mattina dal Fvg, per rendere omaggio al padre della ricostruzione post-terremoto in Friuli. Una carovana con quasi un centinaio di volontari della Protezione civile ma anche dell’Associazione nazionale dei Carabinieri e dei volontari dei Vigili del Fuoco oltre che rappresentanti delle 45 amministrazioni comunali che, oltre 40 anni fa, vennero a contatto con la figura di Zamberletti, si è data appuntamento nella sede di Palmanova per poi dirigersi verso la Lombardia.

Grande la partecipazione al dolore anche in Fvg: per l'intera giornata, sarà esposta la bandiera a mezz'asta su tutti gli uffici della Regione. E la cittadinanza, le istituzioni, le organizzazioni sociali, culturali, produttive e i titolari di attività sono stati invitati a manifestare il proprio cordoglio mediante l'osservanza di un minuto di raccoglimento, in concomitanza con l'inizio dei funerali alle 10.30.

A Gemona, dove è stato indetto lutto cittadino, le parrochiali di Gemona, Campolessi e Ospedaletto hanno suonato le campane, per ricordare una figura chiave per la rinascita del territorio.

"Siamo qui a tributare il nostro omaggio, a esprimere la nostra gratitudine, a condividere una preghiera per un uomo che si è curato delle ferite dell'umanità", ha detto monsignor Delpini. Il Capo dello Stato aveva commentato: "La scomparsa di Giuseppe Zamberletti mi addolora profondamente e, in questa ora, desidero esprimere alla sua famiglia il mio sentimento di vicinanza e la partecipazione affettuosa del popolo italiano al cordoglio. Il tratto cordiale, qualità riconosciuta della personalità di Zamberletti, ha rafforzato la sua capacità di dialogo e la naturale disposizione al servizio delle istituzioni e della comunità. Chiamato spesso in campo come l’uomo delle situazioni difficili, Zamberletti, nella sua lunga attività parlamentare e di governo è stato uomo di realizzazioni concrete, proiettato alla costruzione di servizi più moderni ed efficienti, capace di coinvolgere le autonomie territoriali e le formazioni intermedie nell’opera del bene comune".

"Al suo impulso e alla sua guida si deve la costituzione del dipartimento della Protezione civile, contributo importante alla crescita e alla sicurezza del nostro Paese. Le esperienze di soccorso e di ricostruzione seguite ai terribili terremoti del Friuli e dell’Irpinia, la straordinaria impresa del salvataggio dei boat-people vietnamiti profughi nel mar della Cina, calamità che Zamberletti affrontò da commissario, portarono governo e Parlamento a dotare il Paese di una struttura in grado di intervenire nelle emergenze con professionalità e tecnologie adeguate, mettendo in campo un’organizzazione efficiente, divenuta sempre più struttura d’eccellenza, capace di coinvolgere e valorizzare il contributo del volontariato. La Repubblica gli è grata per ciò che ha saputo dare alla comunità".

“Un padre della nostra terra, Zamberletti con la sua opera, ovviamente con la grande partecipazione di sindaci e cittadini, è riuscito a dare un futuro alla nostra terra ed è diventato un modello non solo nazionale ma internazionale nello sapere cosa vuol dire rimboccarsi le maniche e ricostruirsi un futuro dopo un dramma che è stato così veloce e cruento”, ha ricordato il presidente Massimiliano Fedriga. “Dobbiamo ricordarlo negli anni non con iniziative estemporanee. Oggi è stato lutto regionale per testimoniare come Zamberletti sia stato parte della nostra regione. Non è stato solo un bravo capo della Protezione civile”, ha concluso Fedriga, “ma una vera e propria guida.

“Una persona importante perché questa straordinaria esperienza nasce lì e come è stato ricordato nel corso delle esequie con Zamberletti alla testa il Friuli è riuscito a superare le difficoltà che sembravano insuperabili”, ha sottolineato il vicepresidente Riccardo Riccardi, “riuscendo ad unire le varie realtà del volontariato. Penso che oggi, avendolo ricordato, è stato un grande giorno per il nostro stato”. E, riferendosi alla Protezione Civile Regionale, ha ricordato come “siamo un’organizzazione lodata fatta da un esercito di volontari, fatta a puntino dal sistema regionale di Palmanova, abbiamo affrontato l’ultima emergenza anche grazie agli insegnamenti di Zamberletti; ora è il tempo della ricostruzione e speriamo di essere all’altezza di quanto ci hanno insegnato persone del genere”.

“Il modello Friuli”, sono invece le parole di Barbara Zilli, “è stato un modello efficiente grazie all’opera lungimirante di Zamberletti che ha saputo mettere insieme i sindaci. Zamberletti ha lasciato un segno indelebile nel nostro territorio perché ha dato ai figli della ricostruzione un esempio di laboriosità, di sistema e di far credere alle persone al futuro. Facendo rete si può superare ogni avversità. È stato importantissima la scelta della ricostruzione prima delle fabbriche per far ripartire il lavoro, Per una gente laboriosa come la nostra il lavoro è l’essenza della vita ed è stato, dunque, una scelta vincente evitando che ci fossero degli sfollati per sempre dai territori dove erano vissuto fino ad allora. Un modello invidiato da tutti nel mondo.

Dello stesso parere Paolo De Simon, sindaco di Osoppo: “Essere qui significa rendere il doveroso omaggio ad una persona senza la quale il Friuli non sarebbe mai stato ricostruito così, né tantomeno Osoppo. Interpreto dal cuore il sentimento della popolazione, il sentire comune. Era doveroso essere qui. La popolazione era molto dispiaciuta, ha sentito molto questo lutto e in tanti mi hanno contattato dicendo di portare le condoglianze alla famiglia ma prevale il sentimento di riconoscenza”.

“L’onorevole Zamberletti”, ha voluto ricordare Roberto Revelant, primo cittadino di Gemona, “è stata una figura fondamentale perché ha rappresentato il tassello fondamentale tra Stato, comuni e Regione. Per tutta la nostra comunità sarà una grande mancanza ma anche un grande ricordo, indelebile, che rimarrà anche per tutte le generazioni: è necessario ricordarlo per quanto fatto. Era doveroso partecipare con una folta delegazione perché quanto ha fatto per Gemona è stato qualcosa di grandissimo. Questo è un primo riconoscimento, senz’altro nella cerimonia del 26 febbraio ci sarà una grande risposta da parte dell’intera comunità cittadina”. “Si era innamorato del Friuli e dei Friulani”, ha proseguito Revelant. “I nostri caratteri avevano affinità ed è stato anche grazie a questo che il metodo Friuli ha potuto funzionare”.

“Non è stato solo Zamberletti ad aver insegnato qualcosa al Friuli, ma anche il Friuli a Zamberletti che da lì ha portato per tutta Italia un insegnamento importante”. Lo ricorda così Fabio Dattilo, Capo nazionale del Corpo dei Vigili del Fuoco. “Ci ha dato alcuni insegnamenti importanti, valorizzare la prevenzione e gli studi e poi il soccorso e l’emergenza. Ripartire dalle comunità, prima le fabbriche poi le case. Il modello Friuli è la base per il metodo di soccorso della Protezione Civile, come ha ricordato lui stesso fino alla fine. Ha portato il suo pensiero dovunque lo si invitasse, non solo l’idea ma anche il suo sorriso che era l’arma con la quale riusciva a dialogare con tutti”.