In Val Tramontina sono tornati gli hippy

In Val Tramontina tornano gli hippy. Sono un migliaio le presenze previste per il raduno spontaneo delle Rainbow Family, ovvero le famiglie arcobaleno, che, partito nei giorni scorsi, andrà avanti fino a fine mese a Tramonti di Sopra, in località Sot Maleon. Un evento, questo, che riporta alla mente il raduno del 2017, quando si verificò un caso di tifo tra i partecipanti.

Le istituzioni, così come la popolazione residente, non sono allarmate, come spiega il sindaco Giacomo Urban. “Nei giorni scorsi – dice il primo cittadino – queste persone hanno consegnato la dichiarazione di presenza. Il clou del raduno ci sarà verso la metà del mese. Non so se a qualcuno può dare fastidio l’evento, al momento non ho sentito proteste. Comunque – continua Urban – si tratta di una manifestazione tranquilla e, soprattutto, non avrà le dimensioni di due anni fa”.

Il raduno di questi giorni, infatti, è nazionale, mentre quello precedente, che aveva richiamato in Val Tramontina circa 3mila persone, era europeo. Il sindaco tranquillizza anche sul fronte della situazione igienico-sanitaria. “Ritengo – aggiunge Urban – che non ci saranno pericoli. Il caso di due anni fa era un episodio circoscritto. Monitoreremo la situazione - conclude - ma, ripeto, queste è gente che non dà problemi”.

E sui social, diversi abitanti confermano di apprezzare la presenza delle Rainbow Family e di aspettarle a braccia aperte. Intanto, in paese è partita una raccolta di firme in favore del raduno da parte di chi ritiene che questa sia un’opportunità di crescita per la valle.