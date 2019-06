In volo dalla Romania per rubare alcolici in Fvg e Veneto

Quattro arresti e il recupero di molta furtiva sono il risultato di un'operazione compiuta nei giorni scorsi dai carabinieri del Nucleo Operativo di Gradisca d'Isonzo, al comando del capitano Marco Quercig. Le persone finite in manette, tutte di nazionalità rumena e senza fissa dimora in Italia, erano da qualche tempo nel mirino dei militari, dopo la segnalazione di un importante furto di bottiglie di champagne all'Ipercoop del Tiare Shopping di Villesse.

Le indagini hanno permesso di accertare che il gruppo, giunto in aereo dalla Romania, aveva noleggiato un'auto per spostarsi in Friuli, alloggiando in diverse strutture alberghiere e spostandosi durante il giorno in numerose province del Nord Italia, principalmente in Veneto e Friuli Venezia Giulia, dove venivano effettuate soste proprio nei centri commerciali, in particolare nei negozi della catena Decathlon e Leroy Merlin.

Tre malviventi entravano nei punti vendita e, supportati da un palo che rimaneva sempre all'esterno, sceglievano la merce più costosa, la riponevano nel carrello e poi la portavano nei punti più appartati del negozio, dove rimuovevano le placche antitaccheggio e nascondevano la refurtiva sotto i vestiti, all'interno di un corpetto appositamente realizzato.

Nel pomeriggio del 23 marzo, al termine di un pedinamento iniziato a Marcon, i quattro ladri sono stati bloccati all'uscita dello store Decathlon di Torri di Quartesolo. Nella vettura, presa a noleggio, è stata trovata merce rubata, per un valore di 5.800 euro.

Ulteriori indagini hanno permesso d'intercettare, nel Padovano, altra refurtiva che i malviventi, nei giorni precedenti, avevano depositato in una ditta di spedizioni, pronta per l'invio in Romania.

Ulteriori indagini hanno permesso di scoprire altri prodotti a marchio Leroy Merlin e Decathlon, oltre a diverse bottiglie di champagne e superalcolici del valore complessivo di 5.500 euro, tutte sequestrate su disposizione della Procura di Gorizia che coordina le indagini.