Inail, se il palazzo paga troppo

Affermando che nell’errore di valutazione del premio Inail cascano anche aziende e realtà strutturate e organizzate, citiamo due casi.



Forestali nel mirino

La Regione Friuli-Venezia Giulia con Pat 2642706 detiene una classificazione ‘ponderata’ tra le voci 0711 (20%) e 0713 (80%). La voce 0711 (tm 106 per mille) descrive “Addetti all’estinzione degli incendi, ai servizi di salvataggio, di protezione civile”, mentre la voce 0713 (tm 28 per mille) “Guardie forestali o campestri, guardiacaccia, guardiapesca”. Con logica e buon senso, il tasso ponderato era sbagliato sin dall’origine. La denuncia di esercizio (fine 1982) descriveva: “Assicurazione del personale del Corpo forestale regionale in quanto adibito anche a lavori di prevenzione e spegnimento di incendi boschivi…”. Anche???



La prevenzione e spegnimento di incendi boschivi fa parte delle funzioni proprie, storiche e specifiche delle guardie forestali e quindi assicurarne una parte (20%) con la voce 0711 pagando un premio del 106 per mille anziché del 28 è un regalo, o spreco oppure danno erariale che dir si voglia. Nel 2017 le retribuzioni che la Regione ha assoggettato alla voce 0711 ammontano a euro 2.946.442 e quindi teoricamente il premio ‘sprecato’ o superiore al dovuto (differenza tra 106 e 28 per mille) e quasi di 230mila euro: teorico perché è una differenza tra tassi medi (il valore probabilmente è inferiore perché il tasso applicato tiene conto dell’andamento infortunistico; comunque non meno di 150 mila euro). Supera il milione di euro - a mio avviso - la somma su cui negli ultimi dieci anni è stato ‘tirato lo sciacquone’.



Chi sale in auto

I numeri a volte possono dire molto o comunque segnalare una possibile anomalia. Il Comune di Trieste con la voce 0723 assoggetta nel 20017 retribuzioni per 15.400.000 euro (nel 2016 erano stati 17.284.000). Con questa voce è assicurato il personale della Polizia locale ed eventualmente anche il “Personale che fa uso di veicoli a motore personalmente condotti”, vale a dire in genere il personale ammnistrativo che usa l’auto per varie ‘missioni’ al di fuori del proprio ufficio. Il Corpo dei vigili urbani dovrebbe contare su circa 210 dipendenti. Ipotizzando 6-7 milioni le retribuzioni relative alla sola Polizia locale rimangono 8,5-9 milioni di retribuzioni del personale impiegatizio che usa l’auto (o comunque un mezzo a motore). Numero enorme se si considera che la Regione Friuli-Venezia Giulia con la stessa voce (2016) assoggetta 3.119.000 euro, ovvero tutto il personale ‘in viaggio’. In pratica per ogni dipendente regionale in auto ce ne sono tre del Comune di Trieste. Per il comune di Verona, ad esempio, i Vigili urbani e il personale in auto sommano a 10.150.000 euro nel 2016 pur avendo 50.000 abitanti in più e superficie più che doppia rispetto a Trieste. Forse hanno più vigili e meno, molto meno, personale in viaggio? Per il personale amministrativo in ufficio il tasso medio è 5 per mille, per l’uso dell’auto il 12 per mille. Chi vuole fare due conti…



Guardando la Dichiarazione salari del Comune di Trieste, a dire il vero, si nota un’altra ‘anomalia’ (tecnicamente eclatante) che, a spanne, potrebbe costare dai 50 ai 100mila euro di premio annuo in eccesso. Per correggere basterà che chi ne ha facoltà intervenga, anche perché siamo nelle condizioni in cui la norma sancisce il diritto al rimborso nei termini di prescrizione decennale.



In cauda venenum: la Regione Friuli-Venezia Giulia e il Comune di Trieste sono stati avvertiti di quanto sopra da almeno un anno (e-mail docet).