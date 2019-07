Incendio a Ronchis, allarme fra i cittadini

Incendio in una struttura produttiva a Ronchis. Allarmati i cittadini che hanno visto levarsi un'enorme e densa colonna di fumo. Dalle 18.45 più squadre dei vigli del fuoco di Udine, in arrivo dai distaccamenti di Cervignano, Codroipo e Latisana, sono impegnate a seguito del rogo verificatosi all'interno della ditta Camilot Recycling.

Le fiamme hanno interessato il macchinario utilizzato per il trattamento dei rifiuti plastici. L'incendio è stato posto subito sotto controllo. Le operazioni di smassamento del materiale coinvolto e gli interventi di messa in sicurezza dell'impianto si sono prolungate per diverse ore.