Incendio boschivo a Forni Avoltri, a circa un chilometro di distanza in linea d'aria dallo stabilimento Goccia di Carnia (che non è in alcun modo interessato). Le prime colonne di fumo si sono levate alle 13 facendo scattare l'allarme.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tolmezzo, i pompieri volontari di Forni Avoltri, gli uomini della Forestale di Forni Avoltri e l'elicottero della protezione civile del Fvg per il getto di acqua dall'alto. Non sono minacciate al momento abitazioni o stavoli.