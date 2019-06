Intorno alle 12 è scattato l'allarme per un incendio di sterpaglie in comune di Spilimbergo. Il personale dei Vigili del Fuoco di Maniago con due automezzi è intervenuto per contrastare il vasto rogo, propagatosi nelle aree limitrofe all'abitato di Baseglia. L'incendio ha interessato circa due ettari di campagna. I pompieri hanno lavorato per circa tre ore.