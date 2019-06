Incendio in una fabbrica, ustionato il titolare

Incendio a Oleis di Manzano. Momenti di paura nel primo pomeriggio, intorno alle 15, quando un rogo ha interessato il reparto verniciatura della fabbrica Artilegno. Per cause in corso di accertamento, un macchinario ha preso fuoco. Le fiamme si sono subito estese anche a un vicino bancale, sul quale erano stoccati diversi bidoni di vernice.

Tutte le persone che si trovavano all'interno dell'azienda sono scappate all'esterno e hanno dato l'allarme. Una persona, però, è rimasta ustionata: si tratta del titolare della ditta, di 80 anni, raggiunto da una fiammata alle gambe. E' stato soccorso dal personale del 118, arrivato con ambulanza ed elisoccorso.

Sul posto i carabinieri della Compagnia di Palmanova, i vigili del fuoco di Udine con autobotte e autoscala, e i colleghi del Distaccamento di Cividale. Grazie al tempestivo intervento, i pompieri hanno evitato che le fiamme si estendessero al resto della struttura.